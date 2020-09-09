وزير التربية لـ«تشرين»: لم أرد على الدكتور نبوغ العوا ولم أُطالب الأهالي بشراء ميزان حرارة

نور قاسم

كشف وزير التربية الدكتور دارم طباع لتشرين أنه لم يرد على الدكتور نبوغ العوا في تصريحه وإنما فُهم بطريقة خاطئة منوهاً بأن الذي قاله بتصريحه كالتالي: نحن ملزمون بتأدية واجباتنا على الرغم من كل الظروف .. ورغم انتشار المرض في كلية الطب وفي المشافي لم تغلَق المشافي الجامعية ولم تغلق كلية الطب.

وبالنسبة لتصريحه الذي نُسب إليه بأنه طالَب كل عائلة بشراء ميزان حرارة نفى ذلك ولفت إلى أن كل عائلة يمكنها قياس حرارة أطفالها من خلال لمس جبين الطفل، مبيناً بأنه سيتم شراء أجهزة قياس الحرارة للمدارس.

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