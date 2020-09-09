مقاتلة روسية تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود

أعلن مركز الدفاع الوطني الروسي اليوم أن مقاتلة روسية اعترضت طائرة تجسس أمريكية كانت تحلق على مقربة من حدود البلاد فوق البحر الأسود.

ونقلت وكالة تاس عن المركز قوله إن “مقاتلة روسية من طراز سوخوي 27 اعترضت طائرة تجسس أمريكية من طراز ار سي 135 بعد اقترابها من الحدود الروسية وأجبرتها على تغيير مسارها” موضحاً أن “تحليق المقاتلة الروسية جرى بالتوافق التام مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي ولم يتم السماح بحدوث أي خرق لحدود الدولة الروسية”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أفادت أمس بأن مقاتلة من طراز سو27 تابعة لها اعترضت طائرتي استطلاع أمريكية وسويدية فوق مياه بحر البلطيق.

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