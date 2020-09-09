الاتحاد الأوروبي قلق من عزم بريطانيا خرق اتفاق الخروج من بريكست

أبدى الاتحاد الأوروبي قلقه اليوم من عزم بريطانيا خرق اتفاق خروجها من بريكست.

ونقلت رويترز عن أورسولا فون دير ليين رئيسة المفوضية الأوروبية قولها على تويتر إنها “قلقة للغاية من إعلان الحكومة البريطانية نيتها خرق اتفاق الانفصال كون هذا العمل سيقوض القانون الدولي والثقة” مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على الاتفاقات المبرمة لأنها أساس العلاقات المستقبلية المثمرة”.

وأعلنت لندن في وقت سابق انها قدمت مشروع قانون يسمح لها بتجاهل أجزاء من اتفاق الانسحاب الذي وقعته في كانون الثاني في تجاهل لتحذيرات بروكسل من أن انتهاك الاتفاق سيمنع إبرام أي اتفاق تجاري.

وقالت الحكومة البريطانية إنها ستنتهك القانون الدولي “بطريقة محددة ومحدودة للغاية”.

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