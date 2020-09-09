النصر يتغلب على الكرامة في دوري كرة يد الناشئات

زاهر بدران

بمشاركة أربعة أندية هي: النصر وقاسيون والكرامة والنبك, انطلقت اليوم في صالة الفيحاء بدمشق منافسات الدور النهائي لدوري يد الناشئات, حيث تلعب الفرق بطريقة الدوري من مرحلة واحدة ، وفي النهاية يتوّج الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط باللقب.

وأسفرت نتائج اليوم الأول للمنافسات عن فوز ناشئات النصر على ناشئات الكرامة (23-22 ) فيما تغلب النبك على قاسيون 35-27.

وتستأنف غداً الخميس منافسات البطولة فيلتقي النصر مع قاسيون الساعة (12,00 ظهراً) كما يلعب النبك مع الكرامة الساعة (2,00 ظهراً) وهي بغاية الأهمية للكرامة الذي سيحاول كسب النقطتين من أجل العودة إلى أجواء المنافسة ، و في حين فوز النبك يعني أن المنافسة على اللقب ستنحصر بينه وبين النصر.

وتختتم البطولة بعد غدٍ الجمعة فيلتقي قاسيون مع الكرامة الساعة (12,00 ظهراً) والنبك مع النصر الساعة (2,00 ظهراً).

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