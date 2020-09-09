وزير الزراعة: كل الحرائق التي نشبت في الغاب ومصياف في مراحلها الأخيرة

ميليا اسبر

كشف وزير الزراعة- محمد حسان قطنا أن كل الحرائق التي نشبت في مناطق حماة تم إخمادها بالكامل وبقي بؤر بسيطة في منطقة شطحة في أعالي الجبال تتعامل معها طائرات الجيش العربي السوري التي تشارك في إخماد هذه الحرائق.

ثم زار وزير الزراعة وفريق العمل معه منطقة مصياف، حيث بدأ في قرية اللقبة للاطلاع على واقع الحريق الذي نشب ظهر أمس في أعالي جبال اللقبة وهو امتداد للحريق الذي نشب في قرية عين شمس وتعاملت معه فرق مكافحة الحرائق التي سيطرت على 85% منه وتدخل عناصر من قوات الجيش العربي السوري المتواجدة في المنطقة وصعدوا إلى أعلى الجبل وأخمدوا الحريق بشكل كامل.

وبعدها تفقد الوزير موقع الحريق الذي نشب في الحيلونة ظهر أمس أيضاً، حيث يتم التعامل معه حتى الآن بوجود 7 صهاريج مع فرق الإطفاء ومساعدة عناصر من الجيش العربي السوري في تلك المنطقة.

وأوضح وزير الزراعة أن الحرائق التي حدثت في مصياف بدأت في عين شمس وامتدت إلى قرية حزور ثم عين حلاقيم، وبعد أن تم إخمادها انتقلت الحرائق إلى اللقبة والحيلونة،مؤكداً أن كل الحرائق التي نشبت في محافظة حماة في الغاب ومصياف في مراحلها الأخير.

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