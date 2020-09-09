حزب الله يدين العقوبات الأمريكية على خليل وفنيانوس

أدان حزب الله اليوم القرار الأمريكي بفرض عقوبات على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس مؤكداً تضامنه الكامل معهما.

وجاء في بيان صدر عن الحزب: “في الجانب المعنوي.. نرى أن هذا القرار الجائر هو وسام شرف للوزيرين السابقين ولكل من تتهمه الإدارة الأمريكية بأنه مقاوم أو داعم للمقاومة” منوهاً بموقفهما الثابت والراسخ والمضحي من أجل الدفاع عن لبنان وحريته وكرامته.

وأضاف البيان “إن الإدارة الأمريكية هي سلطة إرهابية تنشر الخراب والدمار في كل العالم وهي الراعي الأكبر للإرهاب الصهيوني والتكفيري في منطقتنا ولا يحق لها أساساً أن تصنف الشرفاء والمقاومين وتصفهم بالإرهاب وكل ما يصدر عن هذه الإدارة مدان ومرفوض”.

وشدد الحزب على أن سياسة العقوبات الأمريكية هذه لن تتمكن من تحقيق أهدافها في لبنان ولن تؤدي إلى إخضاع اللبنانيين وإجبارهم على التنازل عن حقوقهم الوطنية السيادية بل ستزيدهم تمسكا بقرارهم الحر وكرامتهم الوطنية وسيادتهم الكاملة.

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