لافروف: تجاهل برلين مطالب موسكو حول قضية نافالني غير مقبول

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف موقف ألمانيا تجاه مطالب موسكو المشروعة بشأن قضية المعارض اليكسي نافالني مؤكداً أنه غير مقبول.

ونقلت وكالة تاس عن لافروف قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم بالتزامن مع استدعاء السفير الألماني لدى موسكو إلى وزارة الخارجية إن “روسيا لديها العديد من الأسئلة والاستفسارات للزملاء الألمان فيما يتعلق بالموقف غير الملائم تجاه الاستفسارات الرسمية التي تم إرسالها إلى برلين ومن بينها التحقيق الرسمي من مكتب المدعي العام لتقديم المساعدة القانونية وفقاً لاتفاق بين البلدين”.

وأشار إلى أن بلاده غير راضية عن ردة الفعل الألمانية حيال المطالب الروسية ذات الصلة ولا عن اللهجة “غير المقبولة” التي يتم من خلالها إبلاغ الموقف الألماني للمجتمع الدولي.

وأوضح أن ألمانيا تجاهلت استفسارات روسيا لفترة طويلة وبالتالي كانت موسكو تحصل على رد “متعجرف” لافتاً إلى أن برلين رفضت مشاركة المعلومات حول التحليل الكيميائي الذي أجراه علماء السموم الألمان.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أول أمس أن ألمانيا تمارس ألاعيب سياسية “قذرة” بمزاعمها حول تسميم المعارض الروسي اليكسي نافالني.

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