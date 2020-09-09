وزارة الزراعة: قرار استئناف منح القروض يساهم في إحياء المشاريع

ميليا إسبر

بين معاون وزير الزراعة _المهندس أحمد قاديش أن القرار الذي صدر اليوم من مجلس الوزراء بالسماح للمصارف العاملة باستئناف منح التسهيلات الائتمانية وخاصة ما يتعلق منها بالقطاع الزراعي كان نتيجة مطالبات وزارة الزراعة بإعادة منح القروض لمشاريع القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وخاصة قطاع الدواجن بهدف إعادة المنشآت المتوقفة والتي لا يملك أصحابها التمويل اللازم لإعادتها إلى العمل واستثمارها، وكذلك دعم المنشآت العاملة لزيادة طاقتها الإنتاجية.

وأكد قاديش أن هذه القروض ستساهم في زيادة الإنتاج من خلال إعادة التشغيل للكثير من المنشآت الزراعية، بالإضافة لتشغيل عدد كبير من الأيدي العاملة في هذا القطاع وتوفير المنتجات الزراعية بكميات وفيرة وبأسعار مناسبة .

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