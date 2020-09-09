الجيش الليبي: مقطع الفيديو حول سقوط مقاتلة ميغ 29 مفبرك

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب أن المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول سقوط مقاتلة “ميغ 29” تابعة للجيش مفبرك.

وقال المحجوب في تصريح لوكالة سبوتنيك: من الواضح أن مقطع الفيديو المتداول مفبرك وغير صحيح وهم الآن يبحثون عن انتصارات وهمية بعد أن أصبحت المعركة مختلفة والأمور تتجه للقضاء على الميليشيات واستقرار البلاد، مضيفاً: كل هذا يأتي ضمن العمل على اتهام الجيش بأعمال تصعيد وهذا غير صحيح ونكتفي بالرد القوي على أي محاولة تقدم باتجاه قواتنا والجبهة تشهد هدوءا منذ فترة.

وكانت وسائل إعلام تابعة لحكومة الوفاق بثت مقطعاً مصوراً قالت أنه يظهر سقوط طائرة مقاتلة من طراز “ميغ 29” في ليبيا وعلى بعد ما بين 45 و70 كيلومتراً عن القاعدة الجوية من دون تحديد المكان والزمان.

وتعاني ليبيا منذ عدوان حلف شمال الأطلسي ناتو عليها عام 2011 حالة من الفوضى والانفلات الأمني في ظل انتشار السلاح والتنظيمات الإرهابية التي تحاول فرض نفوذها وسيطرتها على مختلف المدن والمناطق ولاسيما في العاصمة طرابلس التي تنتشر فيها ميليشيات حكومة الوفاق المدعومة من النظام التركي.

طباعة