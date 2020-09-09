الكشف عن أسماك يمكنها المشي على اليابسة

شوهدت أسماك “ملاك الكهوف” لأول مرة وهي تمشي على الصخور في كهف تايلاندي منذ أربع سنوات، والآن، حدد العلماء ما يقرب من 10 أنواع من الأسماك بالقدرة نفسها.

وحلل الفريق هياكل الحوض لنحو 30 من أنواع “لوش التيارات الرابية”، ووجدوا 11 تطابقاً مع النوع النادر “كريبتوتورا ثاميكولا”، الذي حُدد في عام 2016.

وباستخدام الفحص بالأشعة المقطعية، وصفت النتائج 3 فئات من تكوين الحوض لأول مرة، وسمحت للأبحاث بتحديد الهيكل الذي يوفر قدرات المشي.

وتتمتع هذه الأنواع بوصلات ضلع عجزي أكثر قوة، بين منطقة من الغضروف تدعم الزعانف والعمود الفقري، ما يمكنها من الخروج من الماء بتسلسل جانبي يشبه رباعي الأرجل.

ووقع الاكتشاف بواسطة باحثين من متحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي، ومعهد نيو جيرسي للتكنولوجيا، وجامعة ولاية لويزيانا، وجامعة مايجو في تايلاند.

وقال عالم الأحياء، زاكاري راندال، مدير مختبر التصوير في متحف فلوريدا وأحد المعدين المشاركين في الدراسة: لا تمتلك الأسماك عادة أي صلة بين العمود الفقري والزعنفة الحوضية، ولكن من قبل، كانت الفكرة أن سمك الكهف فريد تماماً. وما هو رائع حقاً في هذه الورقة البحثية، هو أنها تُظهر بتفاصيل عالية أن مشدات الحوض القوية أكثر شيوعاً مما كنا نظن، في عائلة ” لوش التيارات الرابية”.

وتعد “كريبتوتورا ثاميكولا”، المعروفة أيضا باسم “سمك ملاك الكهف”، سمكة كهفية عمياء اكتشفت لأول مرة في كهوف شمال تايلاند، في عام 2016. وشوهدت السمكة تتسلق الصخور في شلال، بحركة السمندل نفسها، وفي حين أن هذه ليست السمكة الوحيدة المعروفة بترك الماء، يقول الباحثون إنها فريدة من نوعها في هيكلها العظمي، ما يمنحها مشية تشبه السمندل.

وتستخدم الأنواع الأخرى من أسماك التسلق، التموج أو الشفط للخروج من الماء.

ومع ذلك، فإن “كريبتوتورا ثاميكولا” تمشي مشية تُعرف باسم “التسلسل الجانبي للقرن المائل”، والتي تُنسب فقط إلى رباعيات الأرجل – جميع الحيوانات التي تنحدر من سلف مشترك ذي أربعة أقدام.

ويلاحظ الفريق أن هناك أكثر من 100 نوع من “لوش”، التي تعيش في مجرى التل في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، وأن أسماك ملاك الكهوف هي الوحيدة التي لوحظت بقدرات المشي.

وكشفت الدراسة الجديدة عن 3 اختلافات في بنية الحوض لدى هذه العائلة الضخمة، وهناك أنواع ذات ضلع طويل ضيق يتصل بلوحة الحوض.

وعُثر على المجموعة الثانية مع ضلع أكثر سمكاً ومنحنياً قليلاً، يلتقي بلوح الحوض، وكان للمجموعة الأخيرة ضلع قمة قوي متصل بلوح الحوض.

ومن بين 29 نوعاً دُرست حقاً، وقع 11 نوعاً في الفئة الثالثة التي تشبه تلك الموجودة في أسماك الكهف، التي توفر للمخلوقات القدرة على المشي.

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