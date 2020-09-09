الشرطة الأميركية تعتقل 11 من المناهضين لعنصريتها

اعتقلت الشرطة الأميركية 11 شخصاً في مدينة بورتلاند كبرى مدن ولاية أوريغون مع استمرار الاحتجاجات المتواصلة منذ أشهر والتي تنظمها حركة “حياة السود مهمة” المناهضة لعنصرية وعنف الشرطة.

ووفق بيان للشرطة أوردته رويترز فإن المعتقلين قاموا بعرقلة حركة مرور السيارات والقطارات في بورتلاند، مضيفة: إنها استخدمت بعض الذخائر للسيطرة على الوضع من دون وقوع أي إصابات.

ويواصل المحتجون في مدينة بورتلاند شمال غرب الولايات المتحدة مظاهراتهم ضد قمع ووحشية الشرطة الأميركية التي جسدتها جريمة مقتل الأميركي من أصول إفريقية جورج فلويد خنقاً أواخر أيار الماضي وأثارت تلك الحادثة الشنيعة مظاهرات واحتجاجات في العديد من المدن الأميركية وفي العالم.

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