تضرر أكثر من 650 هكتاراً من الأراضي الزراعية بسبب الحرائق في حمص

ألحقت الحرائق التي شهدتها محافظة حمص منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه الضرر بأكثر من 650 هكتاراً من الأراضي الزراعية منها أكثر من 482 هكتار أشجار مثمرة وأكثر من 176 هكتار محاصيل زراعية.

وأشار المهندس يونس حمدان رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة حمص في تصريح إلى أنه بالنسبة للأشجار المثمرة فإن الأضرار موزعة على “الزيتون والتفاح والمشمش والكرمة والتين واللوز” وإلى أنه بالنسبة للمحاصيل الزراعية فإن المساحة المتضررة غالبيتها من القمح إضافة إلى الشعير والجلبانة.

ولفت حمدان إلى أن أضرار حريق واحات تدمر من اشجار الزيتون والنخيل والرمان وحدها بلغت 2200 دونم.

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