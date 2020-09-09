تزويد مشفى الباسل بجهاز(طبقي محوري) يغني عن القثطرة القلبية

طرطوس ثناء عليان

أكد الدكتور إسكندر عمار مدير الهيئة العامة لمشفى الباسل في طرطوس أنه تم تزويد المشفى بجهاز طبقي محوري متعدد الشرائح حديث جداً، ذي مواصفات عالمية يكاد يكون الفريد من نوعه من حيث البرامج المطبقة عليه.

وبيّن أن الجهاز سيقدم الخدمة لأهالي طرطوس ولجميع المواطنين من المحافظات المجاورة وفق طرق علمية مدروسة، لافتاً إلى أن الجهاز يتمتع بخصائص علمية تشخيصية مميزة قادر على تقديم الخدمة التشخيصية للمرضى وتصوير جميع أجزاء الجسم كالشرايين الظليل والأوعية بمختلف أشكالها، حيث يعطي أدق التفاصيل عن وضع الشرايين والأوعية وتضيقاتها وانسداداتها ويحدد الحاجة اللاحقة لعمل الجراحي أو لمتابعة علاجية عادية، كذلك يمكن من خلاله دراسة تروية القلب، كما يغني عن إجراء القثطرة القلبية ويجنب المرضى ذوي الخطورة العالية مخاطر القثطرة، إذ إنه يعطي أدق التفاصيل عن وضع شرايين القلب، وبالتالي تحديد فيما إذا كان المريض بحاجة إلى تداخل لاحق بوضع شبكات أو بعمل جراحي لقلب مفتوح، كما يمكن أن يعطي دراسة دقيقة لشرايين الدماغ ولوضع الدماغ بحد ذاته مع ترويته وشرايين العنق، ويشخص حالات الصمة الرئوية وهي حالات خطيرة وحدوثها ليس بالقليل تحتاج إلى الدقة في التشخيص ودقة في المتابعة.

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