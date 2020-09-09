السكر والرز عبر البطاقة الإلكترونية وفق رسائل نصية (SMS)

مركزان الخليل

أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت علي سليمان أن المؤسسة السورية للتجارة ستبدأ اعتباراً من مطلع الشهر القادم بتوزيع وبيع مادتي السكر والرز المقررتين بالبطاقة الإلكترونية للمواطنين وفق رسائل نصية قصيرة (SMS).

وقال سليمان: تم اتخاذ كل الترتيبات والإجراءات اللازمة لتصل هذه الرسائل إلى المواطنين في مواعيدها المحددة بشكل واضح، وسيتم توزيع عدد الرسائل النصية حسب الطاقة الاستيعابية لكل صالة، كما سيتم تنفيذ هذه الخدمة من خلال تطبيق على (الموبايل) بحيث تتمكن العائلة من خلاله من اختيار الصالة المناسبة لها والكمية المراد شراؤها، ويمكن للعائلة استلام مخصصاتها خلال يومين، وفي حال عدم حصولها على مخصصاتها خلال اليومين يمكن إعادة الطلب لأخذ دور جديد.

وأوضح سليمان أن هذا الإجراء جاء للحد من الازدحام بناء على مجموعة الضوابط والمعايير التي بُني عليها هذا التطبيق، وسيتم إضافة إلى ذلك استخدام سيارات جوالة (تعمل ماستر) تخفف أيضاً من حالة الازدحام التي تتم على المراكز والصالات.

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