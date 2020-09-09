عصام داري

المجلس الأوربي هدد بفرض عقوبات على تركيا بسبب سياساتها في المنطقة بشكل عام، وتهديد جارتها اليونان على وجه الخصوص.

تركيا التي هي جزء من النظام الغربي متمثلاً بحلف شمال الأطلسي (ناتو) تمثل في ظل حكم أردوغان دور الطفل المشاغب داخل الأسرة الأوربية وحلف (ناتو)، هذا الطفل الذي يخرب في البيت وتحمل تصرفاته الطائشة والمتهورة مخاطر كبيرة على (سكان) هذا البيت!.

وزير الخارجية الفرنسي جان ليف لوديريان صرح قبل أيام بأن المجلس الأوربي الذي سينعقد في نهاية أيلول الحالي سيدرس مسألة فرض عقوبات على أنقرة، لكنه رفض تحديد طبيعة تلك العقوبات، بينما أشار إلى أن هناك سلسلة كاملة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها: “لسنا عاجزين على الإطلاق”!.

والحقيقة أن سياسة النظام التركي الخارجية تسببت في خلق المزيد من الخلافات بين تركيا والعديد من الدول الأوربية منها فرنسا وألمانيا، تلك الخلافات التي تدور حول التدخل التركي في ليبيا والنزاع مع اليونان، وملف الغاز والنفط في شرق المتوسط، وهذه الدول (وهي المحرك الرئيسي للاتحاد الأوربي) تتهم تركيا بانتهاج سياسة توسعية!

إضافة إلى ذلك فإن رئيس النظام التركي رجب أردوغان يلوح بين فترة وأخرى بفتح الحدود لملايين المهاجرين بغرض إغراق أوربا بهم، كعقاب على عدم الرضوخ لمطالبه، أو لمعارضة أوروبا لسياساته الهوجاء، دون أن ننسى أن وقوف الاتحاد الأوربي بمعظم دوله ضد انضمام تركيا لهذا الاتحاد سبب غضباً شديدا داخل النظام التركي.

في تموز الماضي كشفت إحدى الصحف الإسبانية النقاب عن السبب الرئيسي للتدخل العسكري التركي في ليبيا وقالت بوضوح تام: إن الطمع في نهب ثروات غاز شرق البحر المتوسط هو السبب الرئيسي وراء محاولات أردوغان غزو الأراضي الليبية.

في كل هذه (المعمعة) لا نلمس أي دور للأوروبيين في ما يخص العدوان التركي المستمر واحتلاله أجزاء من الأراضي السورية، مع العلم أن الاتحاد الأوربي أعلن صراحة أن النظام التركي يدفع بالعصابات الإرهابية من إدلب إلى ليبيا لتحقيق أحلامه المريضة، وكأن الإرهاب الذي دعمه وقدم له كل التسهيلات والتدريب والسلاح والمال ليقترف الجرائم والتفجيرات والاغتيالات والتخريب في سورية لا وجود له في الأجندة الأوروبية!.

ونحن نعرف التفسير الوحيد لهذا الموقف الأوروبي المتخاذل تجاه سورية، والمتشدد تجاه التحرش التركي باليونان ومحاولات التوسع في ليبيا!، فالاتحاد الأوربي ضعيف للغاية عندما تكون هناك مصالح، بل أوامر أمريكية، هنا يكون الموقف الأوروبي استنساخاً للموقف الأميركي، بل إن هناك تطابقاً حتى في المصطلحات والتصريحات والسياسات التي تناصب سورية العداء من دون أي سبب.

لذا دخلت بعض القوات الفرنسية والبريطانية إلى البحر المتوسط بناء على رغبة وتشجيع من الولايات المتحدة، في حين شاركت معظم الدول الأوروبية في تشكيل ما سمي (التحالف الدولي) الذي شاركت فيه نحو سبعين دولة من بينها بعض الدول العربية وفي مقدمتها السعودية.

الولايات المتحدة اعترفت في شهر آب الماضي بأن هذا “التحالف” قتل 1377 مدنياً في كل من سورية والعراق، والمعلومات تشير إلى أرقام أكبر بكثير.

وبالعودة إلى ما بدأنا به هذه المقالة، فإن (الطفل التركي المشاغب) قد يواجه مع نهاية الشهر الحالي تأنيباً أوروبياً يتمثل بعقوبات مدروسة وموضوعة على الطاولة ما لم يصحح سياساته الطائشة، ولا نظن أنه سيفعل!.

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