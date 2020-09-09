أيمن فلحوط

بعد ورود العديد من الشكاوى من قبل الطلبة بخصوص الخروقات التي قامت بها بعض الإدارات الجامعية في الجامعات الخاصة، من حيث عدم التزامها بقبول الطلاب وفق المفاضلة في السنوات السابقة، وعدم قبول طلبة في التخصصات التي يريدونها بحجة عدم توفر مقاعد، مع العلم بأن زملاء لهم أقل منهم بمعدل الثانوية تم قبولهم، و هناك طلبة أصبحوا خارج منظومة التعليم العالي.. بسبب هذه المخالفات، كما أشار لـ«تشرين» عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية -رئيس مكتب التعليم الخاص- المهندس فايز اسطفان، مضيفاً: وهذا ما دفع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإصدار قرار آلية إلكترونية لمراقبة مفاضلة الجامعات الخاصة في الوقت الحالي، وعلى صعيد الاتحاد الوطني لطلبة سورية قمنا بهذه الخطوة بعد ورود العديد من الشكاوى، التي حدثت في القبول لهذا العام قبل إعلان المفاضلة.

وانطلاقاً من حرص الاتحاد الوطني لطلبة سورية، على مراقبة آلية تطبيق كل القرارات التي تضمن تحقيق العدالة في القبول بكل الجامعات الخاصة، قام مكتب التعليم الخاص في الاتحاد بإنشاء نموذج إلكتروني، على الرابط الموجود أدناه يستطيع الطالب من خلاله تقديم شكوى بشأن المفاضلة في الجامعات الخاصة، لتتم بعدها متابعة كل الشكاوى عن طريق فروع الاتحاد في الجامعات الخاصة والمعنيين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف اسطفان: الآلية الإلكترونية جاءت بمبادرة من الاتحاد الوطني لطلبة سورية نتيجة تقصي شكاوى طلابية بخصوص عدم تقيد بعض الجامعات الخاصة بقبول الزملاء الطلبة الجدد، وسبق أن اتخذ مجلس التعليم العالي قراراً يقضي بإلزام الجامعات الخاصة بقبول الطلبة بناءً على إعلان مفاضلة يصدره مجلس الجامعة يتم فيه تحديد الشروط والتعليمات الناظمة، بما يتناسب مع القرارات والتعليمات الوزارية ، مع مراعاة أن يتم الإعلان عن المفاضلة بعد صدور نتائج الدورة الثانية للثانوية العامة، وأيضاً أن تقوم الجامعة بتحديد عدد المقاعد التي سيتم التفاضل عليها في كل اختصاص. ويمكن الرجوع للرابط الإلكتروني على موقع اتحاد الطلبة و تقديم شكوى حول المفاضلة في الجامعات الخاصة على عنوان :

الاتحاد الوطني لطلبة سورية – مكتب التعليم الخاص

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