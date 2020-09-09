لوكاشينكو: الاحتجاجات في بيلاروس تسيطر عليها واشنطن ووارسو وبراغ وكييف

كشف رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أن الاحتجاجات في بلاده تخضع لسيطرة بولندا وجمهورية التشيك وأوكرانيا وليتوانيا.

وقال لوكاشينكو في مقابلة مع وسائل إعلام روسية اليوم: نعرف نحن والروس من يسيطر ومن أين تأتي السيطرة فالأمريكيون يسيطرون من مركز بالقرب من وارسو عبر قنوات التلغرام والمركز الثاني هو جمهورية التشيك ثم ليتوانيا، ولسوء الحظ يتم إنشاء معاقل في أوكرانيا للتأثير في بيلاروس.

وأضاف لوكاشينكو: لا توجد زعزعة للاستقرار في البلد، ولولا العامل الخارجي لما كان ليحدث.

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