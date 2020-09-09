دينا عبد

الكثير من الإرشادات ينبغي على الكادر التربوي اتخاذها لضمان سلامة التلاميذ مع بدء عودتهم إلى المدرسة، فالظروف تحتم على الأهالي توفير أنشطة بديلة حتى تنتهي الجائحة, فالبعض منهم يعتقد أن الأنشطة الصفية من الممكن أن تؤجل إلى موعد غير محدد، وخاصة أن هذه الأنشطة يوجد فيها تلاميذ متقاربون من بعضهم، كما في حصص الرياضة والموسيقا والرسم.

تقول فدوى «معلم صف»: إن للأنشطة الصفية دوراً أساسياً في تنمية عقول الطلاب وزيادة ذكائهم، ولكن في حال كنا مضطرين لتأجيلها لا مانع لأننا حريصون على صحة التلاميذ.

إلهام محمد- رئيسة دائرة البحوث في مديرية تربية دمشق أوضحت أنه لابد من إيجاد بدائل مناسبة للتلاميذ، وهنا لابد من التركيز على دور المعلم وأساليبه في الغرفة الصفية مثل ترتيب المقاعد الصفية على شكل صندوق وترك مساحة واسعة، أو أن تقوم المعلمة بتشغيل موسيقا وتنفيذ نشاط فني، ويمكن الاعتماد على مدرس الرياضة للدخول خمس دقائق لكل شعبة صفية وتنفيذ حركات رياضية، أو القيام بنشاط أسئلة وأجوبة لمعلومات مختلفة ينفذه التلاميذ بإشراف المعلمات، إضافة لتنفيذ مسابقات بأفكار مختلفة بين الطلاب والاعتماد على مواهبهم لتحضير مقاطع تمثيلية، فنية، رسومات، تزيد من متعتهم, إضافة لتحضير النشاط لمدة دقائق أثناء تبادل الحصص.

وأضافت رئيسة دائرة البحوث في مديرية تربية دمشق: يمكن الاعتماد على المرشد النفسي والاجتماعي في طمأنة التلاميذ، والاستماع لما يشغل بالهم ومحاورتهم بشأن هذه المخاوف، ومن الضروري إعطاء فترة قصيرة من وقت المعلمة للتلاميذ للحديث عن مشاعرهم ومخاوفهم وردود أفعالهم حول الوضع الراهن، وتهدئة مخاوفهم من تفشي وباء «كورونا»، وطمأنتهم بأنه زائل لا محالة وهو حالة مؤقتة ستزول في وقت قصير.

المهم في هذا الدور تطبيق المدرس لاستراتيجيات التعلم النشط، لأن هذه الاستراتيجيات إذا اعتمدت بشكلها المناسب ستشكل بديلاً لجميع الأنشطة التربوية، وتبعد الملل ويتوفر جو التحفيز والدعم والمشاركة لجميع الطلاب والتلاميذ.

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