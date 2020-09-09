ترانيم بوجع الإنسان وآماله وهمومه

نجوى صليبه

«تبدا الخطوات» و«شقشقة صور» و«منعمرها» و«ولا شي» و«حروف الجر» و«أغني»، عناوين ألبومات لتجربة سورية تمتد قرابة خمسة وعشرين عاماً؛ اشتغل خلالها الفنان عز الدين الأمير على المستوى الإنساني والفني، فجاءت ترانيمه بوجع الإنسان وآماله وهمومه، يقول فرحان الخطيب: عز الدين الأمير حالة موسيقية غنائية، تشكَّلت ضمن بيئة اجتماعية لها مكوناتها التي تنبثق منها رؤى الفن بشكل عام، مبيناً: العنصر الاجتماعي طاغٍ على أغاني عز الدين الأمير، حيث اختار الكلمة المعبرة عن الحالات الاجتماعية والإنسانية، ولم يقترب من الكلمة المجانية الخاوية من المعنى، بل التصق بالكلمة المعنى قبل كلّ شيء، كلامه واضح لا لبسَ فيه، وهو ينشد رسالة إنسانية عبر الكلمة المغنّاة.

وخلال الفعالية التي أقامها فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب تحت عنوان: «الأبعاد الإنسانية في غنائية الفنان عز الدين الأمير – شهادات وآراء»، قال المايسترو نزيه أسعد: في أغانيه تجد المقدمة الرومانسية، انسيابية معبرة تشرح خلاصة حياتنا مع الصور المتنوعة، اللحظة الوحيدة التي يتوقف فيها الزمن، ويتوقف التاريخ، وتتوقف الأيام، كل صورة تحمل ذكريات، حالة المنحني ما هو مصير هذه الصّور التي استوقفت الإنسان خلال حياته في محطات مهمة ونقاط انعطاف حوّلت مجرى أيامه, كانت صوراً مصيرية لكنها ستصبح صوراً مهترئة أو محترقة، مضيفاً: ترجم لنا عز الدين فحوى حياتنا بمفرداته الموسيقية ونقلنا عبر اللحن إلى استذكار واسترجاع ما مضى، كما نقلنا خلال نقلاته المقامية إلى مصيرنا ومصير صورنا.. مصيرنا الذي يتوقف على لحظة أو شرعية صورتنا التي تتوقف على تسلية أطفال صغار يتنازعون من أجل تمزيقها، وستكون لهم صورهم وسيأتي من يمزقها من بعدهم، مبيناً: اللحن الأول وجّهنا بهدوء نحو روحانية الطبيعة وأنسنتها من خلال الشجرة الكريمة، واللحن الثاني قادنا بصيغة جديدة إلى نبع الماء والقيم اللذين يشكلان لنا الحاجة الأولى في استمرارنا.. فما أحوجنا لمثل هذه التوجهات في غنائنا العربي وموسيقانا الشرقية وكم نحن بحاجة لمثل هذا الفن، كي نزرع في النفوس معنى الفن الجاد والرؤية الملتزمة للكلمة واللحن؟..

بدوره، قال سامر الشغري: تجربة عز الدين تحمل الفرادة والابتكار على غير مجال، وسعى نحو المضمون الفكري العالي، لذلك لأغانيه سمة خاصة، لا نستطيع سماعها ونحن نعمل، بل يجب أن نسمعها بكامل تركيزنا، ولو أراد الأمير الشهرة لمضى في حقل الأغنية السائدة أو لعاد لتجارب الأقدمين, فكررها أو استنسخ منها لذلك لا يمكن وصف تجربته بالجماهيرية، لكن من المؤكد أنها مبتكرة وفريدة وصادقة وعميقة تحتاج إلى الكثير من التسويق والحملات الإعلانية لتصل لشريحة أكبر..

وتحدث سليمان حرفوش عن الذائقة السمعية وتلوثها، قائلاً: عز الدين صادق فيما يقدم وصاحب رسالة، حاول البعض إثناءه عن السير في طريق الفن الجاد، حيث انتقل الذوق من السمع إلى الخصر للأسف، إنه صاحب رسالة ونحن نترجم الرسالة بشكل خاطئ أحياناً، وهذه التجارب تستحق وقفات مطولة من الإعلام، وتسليط الضوء عليها ودراستها ومنحها ما تستحق من الوقفات المضيئة.

شهادات عربية قيلت بالفنان الأمير، فمن المغرب العربي تحدث الشاعر والكاتب والموسيقي الطيب بن عبيد قائلاً: لامس نغم عز الدين الإنسانية في كل مجال، وتمثل آلامها ومعاناتها، نجم مضيء في سماء الفن، يجيد الشعر والغناء، ولم يتبع أمواج العصر، وبقي متمسكاً باللحن الأصيل فهز لواعج العشاق, بدوره، قال الملحن والمؤلف والموسيقي الليبي عبد السلام القرضاب: عز الدين ملحن موسيقي، جل أغانيه رائعة، أتمنى له التوفيق وأشد على يديه وأدعو جميع الفنانين أن يحذوا حذوه.. وأتمنى أن يعمُّ السلام بلدكم الحبيب, كذلك نوّه الملحن والموزع الموسيقي المصري بإحساس عز الدين المرهف، وقال: ملحن مميز، تتسم الحالة بالطابع الإنساني، استطاع بموهبته الفذة أن يلفت انتباه بعض الفنانين المصريين، ولحّن لهم العديد من الأغاني الجميلة.. أما الناقدة الجزائرية الدكتورة زينب لوت، فتحدثت عن الفن الجاد الذي قدمه عز الدين، وتغنيه باللغة الفصحى، وهو على علم ودراية بها، كما أنه غنى الفن المحكي، وهو فن صعب، حيث تصبح الأغنية حاملة لمقاييس فنية ولغوية وأداء والتزام بقضايا حضارية إنسانية وجدانية.. من جانبه، قال المايسترو اليمني والفنان محمد قحوم: اختار عز الدين الفن الهادف لا التجاري، والفن الهادف يحتاجُ إلى الكثير من الجهد والتعب للاستمرار في ظل ظروف الإنتاج التي تحتاج إلى ميزانيات هائلة، واستمرار الأمير في هذا الخط جهد يشكر عليه, أنا شخصياً تستهويني تجارب كهذه فيها رسالة سامية هادفة ونحن نحتاجُ إلى مجموعة كبيرة من الفنانين تنتهج هذا النوع من الفن، لنعود بفننا إلى مصاف النخبة.

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