(التربية): معالجة الكثافة الصفية وفق طبيعة المحافظة ضمن خطة مدروسة

بشرى سمير

طلبت وزارة التربية من مديرياتها في المحافظات كلها العمل على معالجة الكثافة الصفية من خلال إجراء التسويات بتوزيع الطلاب إلى المدارس القريبة والمتجاورة جغرافياً، واستثمار الغرف الصفية الإدارية بتحويلها إلى غرف صفية، والإسراع باستلام المجمعات والكتل المدرسية المنجزة والقابلة للاستثمار، والتوسع بتطبيق الدوام النصفي، والتنسيق بين مديري التربية في حال تواجد مدارس متقاربة جغرافياً تعود لمديريات تربية مختلفة كما هو الحال في مدارس (القنيطرة – دمشق – ريف دمشق).

وأشارت إيناس ميّا – معاونة مدير التوجيه في وزارة التربية إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة وزارة التربية لتطبيق البروتوكول الصحي لناحية التقليل من الكثافة الصفية، وبعد دراسة الإحصائيات العددية الواردة من مديريات التربية حول المدارس التي تحتوي كثافة طلابية عالية، وبناء على التواصل مع مديري التربية في المحافظات لدراسة الحلول المقترحة لمعالجة الكثافة وفق طبيعة المحافظات، وبهدف تأمين الأطر البشرية اللازمة..تم التوجيه بتكليف الناجحين بمسابقة تثبيت الوكلاء، ريثما تستكمل إجراءات تعيينهم مباشرة من خارج الملاك، وتكليف الناجحين بمسابقة العقود الفئة الأولى بالتدريس مباشرة من خارج الملاك وفق تسلسل درجات نجاحهم وإمكانية التعيين لديها و عددهم ١٥٠٠٠.

ولضمان التطبيق الجيد للبروتوكول والإجراءات الوقائية تم التأكيد على تكثيف الجولات الإشرافية من قبل التوجيه الاختصاصي والتربوي، والمعالجة الفورية للمشكلات والتحديات التي تعوق تطبيق البروتوكول، و تفعيل التشاركية المجتمعية ومجالس الأولياء للمساعدة والمشاركة في توفير الإمكانات اللازمة لتطبيق البروتوكول الصحي حرصاً على صحة وسلامة الأبناء المتعلمين.

كما طلبت الوزارة من مديرياتها في المحافظات جميعها تقديم تقارير عما تم إنجازه متضمناً المقترحات والحلول التي نفذت والاحتياجات في موعد أقصاه يوم السبت الواقع في 12 من الشهر الجاري.

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