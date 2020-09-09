حرائق الغابات بين تصريحات السيطرة عليها واستمرارية خسائرها

حماة – محمد فرحة

تنتابنا الحيرة عندما نسمع تصريحاً لمسؤول هنا وآخر هناك عندما يكون السؤال: كيف هو واقع الحرائق؟ ليأتيك الجواب قبل أن تنتهي من طرح السؤال : تمت السيطرة بنسبة 95 بالمئة ، لنتفاجأ باستمراريتها عدة أيام أخرى وهي تأكل الأخضر واليابس بكل أسف .

و قال مدير زراعة حماة المهندس عبد المنعم الصباغ في اتصال هاتفي معه قبل قليل : إنه موجود في موقع حريق بلدة عين الشمس ويتابع المراحل الأخيرة من عمليات الكشف عن تفاصيل الأضرار والتأكد من إخماد الحريق بشكل نهائي .

وأضاف الصباغ : أما بالنسبة لحريق الحيلونة واللقبة فقد تمت السيطرة عليه بنسبة 95 بالمئة والفضل يعود للقوات المسلحة وجيشنا الباسل وعناصر فوج الإطفاء والدفاع المدني وعناصر الحراج ، وهو حالياً في مراحل التبريد

مشيراً إلى نشوب حريق آخر صباح اليوم في بلدة القريات القريبة من بلدة عنبورة والزاوي, فسرعان ما تم إخماده قبل اتساع رقعة النار وتمددها إلى الحراج الأكثر كثافة وصعوبة في السيطرة عليها منوهاً بأن ما لحق بغاباتنا يعد كارثة بيئية واقتصادية كبيرة لا تعوض ولا تقدر بثمن .

بالمختصر المفيد : حرائق الغابات ما زالت قائمة, إما بشكل كبير وإما بشكل جيوب وبؤر قد تعاود الاشتعال مرة ثانية وثالثة ، ما لم تبقَ تحت المراقبة لأكثر من 72 ساعة للتأكد من إخمادها جيداً .

غير أن تصريحات المعنيين لجهة المساحات التي طالتها هذه الحرائق تبقى غير دقيقة مادامت عمليات المسح الطبوغرافي لم تجرَ ، لكن في أبسط تقدير تتعدى العشرة آلاف هكتار لحريق بيرة الجرد وكذلك لحريق عين الشمس ، والإقلال من حجم الأضرار لا يعني أن الغابات لم تتضرر ..بل تضررت بشكل لم يسبق له مثيل وصلت لدرجة الإقصاء من على وجه الأرض .

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