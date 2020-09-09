معلا يكرم ناشئات الخابور بكرة القدم
زاهر بدران
استقبل رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا فريق ناشئات نادي الخابور بكرة القدم الفائز بلقب دورة القسم بعد فوزه بالمباراة النهائية على فريق جرمانا (٢/٤) ملعب الفيحاء بدمشق.
معلا كرم الفريق الفائز بمكافآت مادية وقدم للنادي بعض التجهيزات والأدوات الخاصة باللعبة إضافة لملابس رياضية وإعانة مالية, كما وجه اللجنة التنفيذية لدعم الفريق بكل المتطلبات استعداداً للمشاركات القادمة.
حضر الاستقبال عضو اللجنة التنفيذية بالحسكة غصون فاكوش ورئيس اللجنة الفنية لكرة القدم أحمد الصالح ورئيس نادي الخابور سمير يوحنا والجهاز الفني والإداري للفريق.
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