لبنى شاكر

برغم أن الدراما استعادت المُفردة عبر أكثر من مسلسل تلفزيوني إلا أنّ «حرملك» هذه المرة، عنوان للوحة فنية، تحتفي مع حوالي ثلاثين أخرى بالنساء، من دون الارتهان لزمان أو مكان محددين، هكذا جاءت المرأة بموازاة الحكاية التي تتناسب أحداثها مع كل العصور، وهو ما نجحت الفنانة إيمان الحسن في صياغته ضمن معرضها الفردي الثالث في المركز الثقافي في (أبو رمانة)، تحت عنوان «بقايا عطر».

بدأت الحسن مشوارها كنحاتة، وهي خريجة المعهد التقاني للفنون التطبيقية، إلا أن ظروف النحت الصعبة، دفعتها نحو الرسم، وخلال أعوام استطاعت أن تجد طريقها عبر اللوحة، من دون أن تتخلى عن النحت الذي رافقها في اشتغالها على تقنيتي الزيتي والإكريليك، مستخدمة القماش والخشب. تقول لـ «تشرين»: أبدأ الرسم عادة وفي ذهني فكرة ما، لكن ربما أنتهي إلى شيء آخر، الأمر مرهون بما تقودني إليه مشاعري وأفكاري. وهو ما حصل في معرضها الأخير، حيث صوّرت فيه المرأة عبر حالات مختلفة، تضيف الحسن: المرأة ليست فقط العنوان الأبرز لمعرضي بل هي كل العناوين، ومع أنني أضع اسماً لكل ما أُنجزه من أعمال لكنني أفضل عدم كتابته على اللوحات، لأن ذلك ربما يؤطر الفكرة عن العمل الفني، وفي المحصلة أي فكرة يذهب إليها المتفرج تسعدني مهما كانت بعيدة أو مختلفة عما أٌريده، لأنها إضافة حقيقية للعمل في رأيي.

وبالعودة إلى اللوحة التي ارتأت الفنانة تسميتها «حرملك»، نرى رجلاً مُمدداً تحمله ثلاث نساء، تداخلت أرجلهن مع تربة الأرض، كما لو كان يكبر على حسابهن، وفي لوحة ثانية مزاوجة بين سقوط مرعب لامرأة، لا تجد شيئاً تتشبث به، في حين يُدير رجلٌ ما ظهره إليها بلا مبالاة. هذه الإشارات المبنية على جسد أنثوي بهيئته الطبيعية، تختفي بموازاة خلفيات تزدحم بتفاصيل أكثر دقة، منها رأسٌ هائم بين مجموعة أسماك، وآخر يتداخل مع الأمواج، أو يختفي خلف خطوط ونقاط، لا تترك منه سوى وجه ذاهل، إضافة إلى عدد من البورتريهات لوجوه نسائية ساهمة، برغم تفاوت مراحلها العمرية.

وفي التجربة الغنية للحسن، استعادة للتفاح كرمز أزلي للخطيئة، تتوزع إشاراته كنبتة لاكتشاف العلم والعشق، وهي سبب أيضاً لاكتشاف الآخر والاندماج الكامل به في محاولة العودة للأصل الأول «جسد واحد وأضلاعه»، من دون أن ننسى أن التفاحة كانت بداية لحكاية الهبوط إلى الأرض، بعد نفيٍ أبديٍّ من السماء، وهو ما اتكأت عليه في عدة أعمال، بدت المرأة فيها جزءاً من طقوس روحانية تعبدية، فهي تخشع بين يدين قادمتين من غيمة، وتنشطر إلى مجموعة شخوص أمام ضوء الشمس.

ومع أن الأعمال المعروضة تخلو مما يشي بسنوات من الحرب لكن الحسن ترى أن الفن حمّال أوجه، وفي كل لوحة وطنٌ مكسورٌ وحزين، يحيا في وجوه النساء وأفئدتهن، أما ما يجعل «بقايا عطر» إنتاجاً فنياً قادراً على تجاوز المحلية، فهو نزوعه من جهة نحو السيريالية بدرجة مدروسة، وقدرة إيمان الحسن على إيجاد هوية خاصة، لا تعترف بضرورة أن يكون للفنان بصمة واحدة.

تصوير: صالح علوان

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