الحرارة أعلى من معدلاتها

تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو حاراً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة من المطر خاصة على المناطق الجنوبية الغربية وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الأربعاء الخميس الجمعة دمشق 39 /23 39 /23 40 /22 القنيطرة 37 /21 37 /20 37 /19 درعا 38 /22 38 /22 39 /21 السويداء 37 /21 37 /21 38 /22 حمص 38 /22 38 /22 39 /23 حماة 40 /24 40 /23 39 /22 الحسكة 41 /25 40 /24 40 /24 اللاذقية 32 /23 34 /24 30 /22 طرطوس 32 /23 33 /24 30 /22 حلب 38 /22 38 /22 40 /23 إدلب 37 /21 37 /21 38 /22 دير الزور 41 /26 41 /26 42 /27 الرقة 40 /24 40 /24 41 /25

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