ترامب يعلق على استقالة قيادة شرطة روتشيستر

تشرين- رصد:

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استقالة قيادة الشرطة في مدينة روتشيستر بولاية نيويورك إثر مقتل مواطن أسمر على يد الشرطة في المدينة.

وبحسب موقع “تويتر” قال ترامب: إن “قائد الشرطة ومعظم الشرطيين في روتشيستر بولاية نيويورك قدموا الاستقالة، والعمدة الديمقراطي والحاكم كوومو طبعاً لا يعرفان ماذا سيفعلان”، مضيفاً: “ولاية نيويورك في حالة فوضى، ولا مال عندها، والضرائب ومستوى الجريمة مرتفعان، والجميع يغادرون”، كما أورد موقع “روسيا اليوم”.

واستطرد الرئيس الأمريكي في إشارة إلى تاريخ الانتخابات الرئاسية في أمريكا: “يوم 3 تشرين الثاني بوسعنا إصلاح ذلك!”.

هذا وتأتي استقالة قيادة الشرطة في روتشيستر على خلفية موجة من الاحتجاجات على مقتل المواطن الأسمر دانييل برود على يد الشرطة، تحولت إلى أعمال عنف وشغب.

طباعة