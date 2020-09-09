واقعها المرير

معين الكفيري

لا أحد يستطيع أن ينكر أن لعبة الرماية من الرياضات التي حققت الكثير من البطولات والألقاب فيما مضى لرياضتنا، وكانت لها صولات وجولات أيام الزمن الجميل واستطاع أبطالها أن يتألقوا في المنافسات الخارجية سواء على مستوى الوطن العربي أو القاري والعالمي.

ولعل المتابعين يتذكرون نجوم هذه اللعبة في رماية التراب أو السكيت أو حتى المسدس، حيث كانت طلقاتهم يحسب لها ألف حساب في جميع المنافسات التي كانوا يشاركون فيها وأسسوا طريقاً للّعبة من أجل توسيع قاعدة انتشارها وبنائها لتحقيق المزيد من الإنجازات والتألق، لكنهم اصطدموا بالواقع المرير الذي تعانيه اللعبة في السنوات الأخيرة، ما دفع العديد من المدربين والأبطال لأن يشدوا الرحال إلى خارج البلاد من أجل لقمة العيش ونجحوا هناك في ترك بصمة واضحة.

ويدرك الجميع أهمية هذه اللعبة التي تتطلب تدريباً متواصلاً لكونها تقوم على الأجهزة أكثر من الجهد الجسدي، وبالتالي فتوافر المعدات المتطورة وجاهزيتها هما سر النجاح فيها، خاصة أن الموهبة وحدها لا تكفي لتحقيق الإنجازات.

لاشك في أن اللعبة بواقعها الحالي غائبة بل تراجعت كثيراً، وبعد مضي أكثر من تسعة أشهر على انتخاب اتحاد جديد لم نرَ أي تغير فيها على أرض الواقع بسبب افتقاد ممارسيها الذخيرة، وكذلك المعدات غير متوافرة بشكل كافٍ، ولعل الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية لعبت دوراً كبيراً في تراجع رياضة الرماية بعد منع استيراد الأسلحة

والذخيرة والمعدات المتطورة، زد على ذلك أن المشكلة الكبرى تتعلق بعدم المشاركات الخارجية، إضافة لذلك إن اللعبة عانت مشكلات تنظيمية في الاتحادات المتعاقبة نفسها على مدى عقد من الزمن، أضف لذلك عدم تقديم الدعم الكافي لها والاهتمام بها من المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام السابق.

لهذا تعدّ مشكلات الرماية كثيرة وكل ما يأمله كوادر اللعبة أن يعمل المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام على تقديم الدعم والاهتمام عبر تأمين المستلزمات، وكذلك إجراء الصيانة الدورية وتأهيل حقولها كي تعود إلى تألقها من جديد.

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