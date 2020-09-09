إصابة قمر “إكسبرس 80” الروسي أثناء تنفيذ مهامه

أفاد مصدر في القطاع الفضائي الروسي بأن قمر “إكسبرس 80” الصناعي الروسي للاتصال تضرر جراء إصابته بما يرجح أنه قمامة فضائية.

وقال المصدر لوكالة نوفوستي إن أجهزة القمر تضررت أثناء تحركه إلى النقطة المحددة له في الفضاء فيما أشار مصدر آخر إلى أن محرك القمر لا يزال سالماً وأن القمر يستمر في سيره إلى هدفه وأن آثار التصادم مع القمامة الفضائية ستتضح بعد أن يصل إلى النقطة المقررة.

يذكر أن القمر أطلق إلى الفضاء يوم الـ 31 من تموز الماضي على متن صاروخ “بروتون إم” الذي انطلق من مطار بايكونور الفضائي في أراضي كازاخستان.

طباعة