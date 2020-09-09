قائد فوج إطفاء حماة: إخماد حريق منطقة عين حلاقيم وحزور بشكل شبه كامل ويجري حالياً معالجة وتبريد بعض بؤر النيران المحدودة

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأربعاء 21 محرم 1442 الموافق لـ 09 أيلول 2020
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ترامب يعلق على استقالة قيادة شرطة روتشيستر
سلاح الجو اليمني يعاود استهداف مطار أبها السعودي
وزير المالية الروسي: عجز الميزانية الروسية هذا العام سيصل إلى 4 بالمئة من الناتج المحلي
أوزكوتش: تصريحات أردوغان حول اقتصاد تركيا مخالفة للواقع
مقاتلتان روسيتان تعترضان طائرات عسكرية أمريكية وسويدية ونرويجية
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"فيتش" تحسّن توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي
حلب تخصص 7 محطات وقود لبيع البنزين للحد من الازدحام
روسيا: التيار الشمالي2 مشروع تجاري ويجب عدم تسييسه
القضاء على إرهابيين اثنين من (داعش) في الفلوجة