آخر تحديث: 2020-09-09 11:05:47
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قائد فوج إطفاء حماة: إخماد حريق منطقة عين حلاقيم وحزور بشكل شبه كامل ويجري حالياً معالجة وتبريد بعض بؤر النيران المحدودة

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