سلاح الجو اليمني يعاود استهداف مطار أبها السعودي

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير في الجيش اليمني عاود اليوم استهداف مطار أبها التابع للنظام السعودي لليوم الثالث على التوالي بعدد من طائرات قاصف كي2.

وأوضح العميد يحيى سريع في بيان نقله موقع المسيرة نت أن “سلاح الجو المسير استهدف أهدافا عسكرية حساسة داخل المطار” مؤكدا أن الإصابات كانت دقيقة.

وأشار سريع إلى أن هذا الاستهداف يأتي “ردا على تصعيد العدوان وجرائمه وحصاره المستمر على اليمن”مشددا على أن العمليات ستستمر طالما استمر العدوان والحصار.

واستهدف سلاح الجو المسير في الجيش اليمني فجر أمس مطار أبها بعدد من طائرات (صماد) المسيرة.

وتواصل قوى العدوان السعودي جرائمها بحق اليمنيين منذ آذار عام 2015 مخلفة عشرات آلاف الضحايا المدنيين ودمارا هائلا في البنى التحتية والاقتصادية.

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