كيللر: نتائج كارثية لتدخلات الغرب في سورية والعراق وليبيا

أكد النائب التشيكي السابق في البرلمان الأوروبي يان كيللر أن التدخلات العسكرية التي يقوم بها الغرب في العديد من دول الشرق الأوسط ومنها سورية والعراق وليبيا تسببت بنتائج كارثية.

وقال كيللر في مقال نشره في صحيفة برافو التشيكية: إن “التدخل الغربي في سورية وليبيا أدى إلى نتائج كارثية على كل الصعد فيما أدت الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على العراق إلى نشوء تنظيم داعش الإرهابي وغيره من التنظيمات المتطرفة” لافتاً إلى أن الغرب تدخل مرات عدة في دول المنطقة تحت ذرائع كاذبة وانتهت كلها بالفشل الذريع.

وأشار إلى أن هذه التدخلات أدت إلى زعزعة الأمن والاستقرار وسقوط مئات الآلاف من الضحايا وتهجير الملايين ونشوء موجة لجوء ضخمة إلى أوروبا.

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