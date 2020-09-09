الزراعة تنفي الأخبار المتداولة عن تعرض أغنام لخطر الحرائق

ميليا اسبر

تناقلت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقطيع من الأغنام تعرض للحرق، وقالت: إن القطيع حُوصر من النيران التي اشتعلت في المناطق الحراجية في سورية مؤخراً ما أدى لنفوق أعداد كبيرة منه ..!!

وزارة الزراعة تؤكد عبر (تشرين) أنه لم يتعرض أي رأس من قطعان الثروة الحيوانية لأي ضرر نتيجة الحرائق التي حدثت مؤخراً واقتصرت الأضرار على الأشجار الحراجية وبعض الأشجار المثمرة العائدة للمواطنين القاطنين بجوار الحراج.

وتبين أن الصورة التي يتم تداولها ليست في سورية، وتدعو لتوخي الدقة والموضوعية عند تداول أي صورة أو معلومة والتأكد من صحتها قبل نشرها.

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