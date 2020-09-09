إرتفاع أسعار (السياحي والصمون) أعاد الناس إلى الخبز التمويني

دمشق- مايا حرفوش

تشهد بعض الأفران في مدينة دمشق ازدحاماً كبيراً ولاسيما خلال أوقات الذروة، ما اضطر المواطنون للوقوف مدة تجاوزت الساعة أمام عدد من الأفران اتصالات عديدة وردت الصحيفة تسأل عن أسباب تلك الازدحامات.

(تشرين) تواصلت مع مدير المخابز في مدينة دمشق نائل اسمندر والذي أوضح أن السبب الرئيسي للازدحام الذي تشهده الأفران هو عودة الكثير من المواطنين إلى استهلاك الخبز التمويني المدعوم ولاسيما بعد الارتفاع الكبير الذي حصل بأسعار الخبز السياحي والصمون، نافياً أن يكون سبب ذلك الازدحام وجود نقص في كميات الدقيق المخصصة لإنتاج الخبز، مؤكداً أن المؤسسة السورية للحبوب ترسل الكميات المطلوبة للأفران.

ونوه اسمندر بوجود حوالي 29 فرناً موزعاً في مدينة دمشق وهي قادرة على تغطية الاستهلاك اليومي من الخبز لجميع المواطنين، مؤكداً أن جميع تلك الأفران بالخدمة باستثناء مخبز فرن العدوي الذي خرج عن الخدمة نتيجة لعطل طارئ، لافتاً إلى أن ورش الصيانة تبذل جهوداً كبيرة لإصلاح ذلك العطل وبغضون أيام قليلة سيتم إصلاحه، علماً بأنه وكحل إسعافي سنعمل على إرسال كميات كافية من الخبز ستباع أمام الفرن وذلك بهدف تأمين احتياجات المواطنين في المنطقة.

وأضاف اسمندر: لا نستطيع التحكم بالازدحام الحاصل أمام الأفران وبحسب الإحصائيات عبر البطاقات الذكية 40 بالمئة من البطاقات التي حصلت على مادة الخبز من أفران مدينة دمشق عائدة إلى مناطق من خارج المدينة وهو ما يلعب دوراً إضافياً في حدوث الازدحام، مضيفاً: لا يوجد أي انقطاع بالكميات المحددة من مادة المازوت المخصصة للأفران وإنما هناك بعض الصعوبات التي تواجه عملنا بسبب انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي يضطرنا إلى تشغيل المولدات في ظل درجات الحرارة المرتفعة التي تسبب العديد من الأعطال.

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