نقص المادة يرفع أسعار الفروج

بشرى سمير

يبدو أن هناك تناسباً طردياً بين ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الأسعار في الأسواق فقد شهدت أسواق دمشق مع ارتفاعاً كبيراً في الأسعار ترافق مع ارتفاع درجات الحرارة ووجود أزمة البنزين حيث وجد التجار الذرائع لرفع أسعارهم, حيث وصل سعر كيلو اللحمة الغنم إلى ١٩ ألف ليرة، وسعر كيلو لحمة العجل إلى ١٣٥٠٠ليرة، والفروج إلى ٤ آلاف ليرة، ووصل سعر كيلو الباذنجان إلى ٣٥٠ليرة، وكيلو الجوز إلى ١٥ألفاً، وسعر حزمة البقدونس ١٠٠ليرة، وأصبحت أسعار الفواكه والخضروات عالية جداً تفوق قدرة المواطن على الشراء.

وبيّن عدي الشبلي_ مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن عدم انخفاض أسعار المواد الغذائية الموجودة في الأسواق لأن منها ما هو منتج محلي ومنها مستورد فأسعار المواد المحلية تتباين من موسم لآخر نتيجة توفرها في موسمها والسعر يحكمه العرض والطلب، أما بالنسبة لأسعار الفروج فبيّن أن المنتج منها قليل ولايغطي حاجة السوق بسبب نقص في توفر الأعلاف, ما أدى إلى نقص في المعروض وبالتالي زيادة السعر، وفيما يتعلق بالخبر وجودة الرغيف أشار إلى دوريات التموين تتابع أفران الخبز المخالفة وتتخذ بحقها الإجراءات القانونية حيث تم تنظيم 90 ضبطاً لأفران مخالفة من 1/6/2020 حتى تاريخه.

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