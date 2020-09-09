نقص المادة يرفع أسعار الفروج
بشرى سمير
يبدو أن هناك تناسباً طردياً بين ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الأسعار في الأسواق فقد شهدت أسواق دمشق مع ارتفاعاً كبيراً في الأسعار ترافق مع ارتفاع درجات الحرارة ووجود أزمة البنزين حيث وجد التجار الذرائع لرفع أسعارهم, حيث وصل سعر كيلو اللحمة الغنم إلى ١٩ ألف ليرة، وسعر كيلو لحمة العجل إلى ١٣٥٠٠ليرة، والفروج إلى ٤ آلاف ليرة، ووصل سعر كيلو الباذنجان إلى ٣٥٠ليرة، وكيلو الجوز إلى ١٥ألفاً، وسعر حزمة البقدونس ١٠٠ليرة، وأصبحت أسعار الفواكه والخضروات عالية جداً تفوق قدرة المواطن على الشراء.
وبيّن عدي الشبلي_ مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن عدم انخفاض أسعار المواد الغذائية الموجودة في الأسواق لأن منها ما هو منتج محلي ومنها مستورد فأسعار المواد المحلية تتباين من موسم لآخر نتيجة توفرها في موسمها والسعر يحكمه العرض والطلب، أما بالنسبة لأسعار الفروج فبيّن أن المنتج منها قليل ولايغطي حاجة السوق بسبب نقص في توفر الأعلاف, ما أدى إلى نقص في المعروض وبالتالي زيادة السعر، وفيما يتعلق بالخبر وجودة الرغيف أشار إلى دوريات التموين تتابع أفران الخبز المخالفة وتتخذ بحقها الإجراءات القانونية حيث تم تنظيم 90 ضبطاً لأفران مخالفة من 1/6/2020 حتى تاريخه.
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