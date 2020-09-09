حدى: وضع مركزين في الخدمة لتعزيز وثوقية الكهرباء في صحنايا

دمشق- زهير المحمد

في إطار تلبية زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية في صحنايا بريف دمشق نفذت ورش كهرباء ريف دمشق أعمال تركيب مركزين جديدين لتحويل الكهرباء وتم تمديد كابلات للتوتر المتوسط والمنخفض إضافة إلى تركيب لوحات التوزيع الأساسية لهما وتم وضع المركزين في الخدمة الفعلية.

وأكد مدير عام شركة كهرباء ريف دمشق المهندس_ خلدون حدى أن الهدف من المراكز الجديدة هو تعزيز وثوقية التيار الكهربائي واستمراريته والحد من الانقطاعات المتكررة وتخفيف الحمولات عن مراكز تحويل الكهرباء القائمة، لافتاً إلى أن الأعمال المنفذة تتوزع على تركيب مركز تحويل في منطقة أشرفية صحنايا طريق القرية الصغيرة وتبلغ استطاعته ١٠٠٠ كيلو فولت أمبير ، وتركيب مركز تحويل في منطقة بناية الكويتي تبلغ استطاعته 400 كيلو فولت أمبير، كما من المقرر وضع محولتين جديدتين في الخدمة خلال الأسبوع القادم.

ولفت حدى إلى أن الشركة ستقوم ووفقاً لخطتها بوضع عدة مراكز تحويل جديدة لاسيما في المناطق التي تعاني من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في أوقات الذروة.

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