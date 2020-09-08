آخر تحديث: 2020-09-09 01:18:45
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وزير المالية الروسي: عجز الميزانية الروسية هذا العام سيصل إلى 4 بالمئة من الناتج المحلي

التصنيفات: آخر الأخبار,اقتصاد,اقتصاد دولي

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن عجز الميزانية الروسية هذا العام سيصل إلى 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن سيلوانوف قوله خلال منتدى مالي في موسكو: “في البداية كان من المتوقع أن تسجل الميزانية الروسية هذا العام فائضاً بنسبة 1 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي” مشيراً إلى أن معدلات البطالة في روسيا تقترب الآن من مستواها قبل أزمة فيروس كورونا فيما الطلب الاستهلاكي يشهد تعافياً ملحوظاً.

يشار إلى أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حسنت من نظرتها لأداء الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري

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التصنيفات: آخر الأخبار,اقتصاد,اقتصاد دولي

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