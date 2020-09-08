حاكم نيويورك: ترامب تسبب بتفشي كورونا في الولاية الأمريكية

أكد أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك الأمريكية اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “تسبب بتفشي وباء فيروس كورونا” في الولاية بعد مماطلته في فرض حظر السفر على القادمين من أوروبا.

وانتقد كومو في تصريح نقله موقع “ذي هيل” بشدة ترامب وإدارته الفدرالية لعدم تقديمهما التمويل اللازم للتعامل مع تبعات تفشي الفيروس في الولاية مشيراً إلى أن إدارة ترامب بما فيها مراكز مراقبة الأوبئة والوقاية منها تسببت في انتشار الوباء في ولايته.

وكرر كومو التأكيد على أن ترامب “تسبب بتفشي كورونا في نيويورك وهذه حقيقة اعترف بها ترامب ومراكز مراقبة الأوبئة وكبير الخبراء انتوني فاوتشي”.

واعتبرت نيويورك بؤرة تفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة التي تجاوزت حصيلة الإصابات فيها حاجز الستة ملايين و495 ألف إصابة في حين اقترب عدد الوفيات من الـ 194 ألفاً.

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