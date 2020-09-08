ناشئات الخابور توجن ببطولة القسم بكرة القدم

زاهر بدران

اختتمت اليوم فعاليات دورة القسم الأولى بكرة القدم للناشئات والتي استضافتها مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق بمشاركة 9 فرق وتوج فريق الخابور للناشئات بالمركزالأول تلاه نادي جرمانا ثانياً والعربي في المركز الثالث ، وتم في نهاية حفل التتويج تم توزيع الجوائز الفردية في البطولة حيث جاءت كمايلي :

أفضل حارسة مرمى في البطولة حارسة النادي العربي شهد أبوراس (هدفين فقط) و هدافة البطولة : لاعبة النادي العربي لورين حامد ( 10 اهداف) و أفضل لاعبة في البطولة لاعبة نادي الخابور آية محمد وجائزة اللعب النظيف نادي محافظة القنيطرة و جائزة المهارات المنزلية : المركز الاول لاعبة النادي العربي يارا زهر الدين.

وكان نتائج المباريات للفرق قد اسفرت عن فوز جرمانا على عمال السويداء (٠/١) وتعادل محافظة حمص مع الخابور (٢/٢)و محافظة دمشق على العربي (٠/٥) وفوز فيروزة على شرطة حلب (١/٢) وجرمانا على شرطة حماه (4/ 0) والخابور على العربي (2 / 0 .

والجدير ذكره أن البطولة التي أشرف عليها قسم الكرة الأنثوية في اتحاد الكرة تقام بهدف انتقاء منتخب الناشئات الذي سيشارك في التصفيات الٱسيوية خلال الشهر الرابع من العام القادم .

ت: صالح علوان

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