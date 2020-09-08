طيران العدوان السعودي يواصل استهداف المناطق السكنية في اليمن

شنّ طيران العدوان السعودي عدة غارات على محافظتي الجوف ومأرب اليمنيتين خلال الساعات الماضية مستهدفاً المناطق والأحياء السكنية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر أمني قوله اليوم إن “طيران العدوان السعودي استهدف بـ15 غارة جوية مناطق متفرقة من مديرية ماهلية كما شن خمس غارات على مديرية رحبة بمحافظة مأرب”.

وأضاف المصدر أن طيران العدوان استهدف أيضاً بـ17 غارة أخرى مناطق متفرقة من مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف مخلفاً دماراً هائلاً بالممتلكات العامة والخاصة.

وتواصل قوى العدوان السعودي جرائمها بحق اليمنيين منذ أذار عام 2015 مخلفة عشرات آلاف الضحايا المدنيين ودماراً هائلاً في البنى التحتية والاقتصادية.

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