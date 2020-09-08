إصابات كورونا تتخطى الستة ملايين و495 ألفاً في الولايات المتحدة

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية حاجز الستة ملايين و495 ألف إصابة في حين اقترب عدد الوفيات من الـ 194 ألفاً.

ووفق إحصائية جديدة نشرها موقع وورلد ميتر الذي تشغله مجموعة من الخبراء والمطورين فإن الولايات المتحدة سجلت حتى تاريخ اليوم 6495520 إصابة بفيروس كورونا بينها 193699 حالة وفاة بينما بلغت حالات التعافي من الفيروس 3767705 حالات.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالمياً بين الدول الأكثر تضرراً بالفيروس من حيث حصيلة الوفيات والإصابات.

طباعة