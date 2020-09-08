محافظة حلب تصاب بعدوى من المحافظات وترفع أجور النقل

حلب-رحاب الإبراهيم

رفعت محافظة حلب تسعيرة أجور النقل العام في المحافظة وذلك بقرار من المكتب التنفيذي برئاسة محافظ حلب حسين دياب بناء على مقترح لجنة نقل الركاب المشترك والمتعلق بتعديل تسعيرة النقل العام بالمحافظة، تسعيرة عدّاد التكسي، وتحديد أجور نقل الركاب في باصات النقل الداخلي العام والخاص العاملة بالمدينة، وتحديد أجور نقل الركاب في الباصات سعة 14 و 24 راكباً العاملة على المازوت في ريف المحافظة، ووضع التسعيرة المناسبة والعادلة بما ينسجم مع الواقع الراهن ويحقق مصالح أصحاب المركبات والمواطنين على حدٍ سواء.

وسيبدأ تطبيق القرار اعتباراً من يوم الخميس القادم 2020/9/10 .

وتضمن القرار تحديد أجور / التكسي العمومي/ وفق مايلي :

– فتحة العداد 100 ليرة سورية بدلاً من 50 ليرة .

– سعر الكيلو متر 75 ليرة سورية بدلاً من60 ليرة .

– سعر الساعة الزمنية 1200 ليرة سورية بدلاً من 960 ليرة .

مع تقاضي السائق مبلغ 200 ليرة سورية كحد أدنى للمسافات “الكيلومترية” القصيرة .

كما تقرر تحديد أجور نقل الركاب في الميكروباصات سعة 14 و 24 راكباً العاملة على المازوت ضمن مدينة حلب ب75 ليرة سورية، عدا خطوط ( المطار المدني – جبرين – كفرحمرة – كفرداعل – خان العسل – الشيخ سعيد 100 ليرة سورية) وخطي (حيّي النيرب – المدينة الصناعية بمساراتها الثلاث ب150 ليرة سورية ) .

وشمل قرار تحديد أجور نقل الركاب في باصات النقل الداخلي (العام والخاص ) ب75 ليرة سورية ونفس الأجور على الخطوط السابقة الواقعة خارج المدينة وضمن الحدود الإدارية لها ب 100 ليرة سورية و150 ليرة.

وبخصوص تحديد أجور نقل الركاب في الميكروباصات سعة/14 و 24 / راكباً العاملة على المازوت (في ريف المحافظة ) تقرر تحديد التعرفة وفق الجداول المرفقة.

وشدد محافظ حلب على أهمية الالتزام بالتسعيرة وقيام اللجان ذات الصلة بمراقبة الخطوط ومدى تقيد السائقين بالتعرفة الجديدة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين .

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