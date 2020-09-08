انفجار يستهدف رتلاً تابعاً للقوات الأمريكية جنوب العراق

استهدف انفجار عبوة ناسفة اليوم رتلاً عسكرياً لقوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة على طريق الديوانية السريع جنوب العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر أمني عراقي قوله اليوم إن “عبوة ناسفة انفجرت اليوم واستهدفت رتلاً لدعم لوجستي للتحالف الدولي على طريق الديوانية السريع” من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ولم ترد معلومات فورية عن وقوع إصابات جراء الانفجار.

وكان انفجار عبوة ناسفة استهدف أمس رتلاً تابعاً للقوات الأمريكية على طريق معسكر التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد.

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