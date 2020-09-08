رفع تسعيرة النقل الداخلي في اللاذقية

اللاذقية_ آلاء هشام عقدة

ارتفعت تعرفة النقل الداخلي اليوم في اللاذقية بقيمة ٢٥ ليرة لتصبح ٧٥ ليرة بدلاً من ٥٠ ليرة، ويأتي هذا الارتفاع بعد أن زادت أكثر المحافظات قيمة التذكرة منذ فترة.

بدوره أوضح المهندس طارق عيسى مدير عام شركة النقل الداخلي في اللاذقية ل(تشرين) أن التسعيرة لن تطبق بشكل فوري وسيتم الإعلان عن موعد بدء العمل بها لاحقاً.

وعن مبررات رفع التسعيرة، أشار عيسى إلى زيادة النفقات ومستلزمات التشغيل، مبيناً أن هناك العديد من الحلول التي ستطرح وهي قيد الدراسة لحين الإعلان عن بدء تطبيق التسعيرة الجديدة من ضمنها موضوع عدم توفر (الفراطة) في السوق عن طريق إما بطاقة عودة أو كوبون عودة وسيتم توضيح هذه الحلول فور اعتمادها.

كما لفت عيسى إلى أن الشركة ستصدر قبل نهاية الشهر الحالي بطاقات سنوية مخفضة تخدم المواطنين من موظفين وطلاب الجامعات والمدارس وكبار السن وذوي الإعاقة ومرافقيهم وجرحى الجيش ممن يشكلون ٧٠% من عدد الركاب المنقولين، مؤكداً أن تنقل ذوي الشهداء بباصات النقل الداخلي سيكون مجاناً والتخفيض الأكبر لذوي الإعاقة والمسنين وجرحى الجيش، وتخفيض أخر لطلاب الجامعات والمعاهد وباقي المواطنين.

وبيّن عيسى أن أزمة البنزين الحالية في المحافظة الازدحام على الكازيات أدى لحدوث اختناق وازدحام على بعض الخطوط منها خط الرمل والزراعة ويتم معالجتها فورياً بالتعاون مع فرع المرور.

ووضح عيسى أنه في سبيل الحصول على خدمة أفضل تم طلب تمديد وتأمين المحافظة ب٥٠ باص نقل داخلي إضافياً مبدئياً لتخديم المحافظة بالحد الأدنى في انتظار الموافقة عليه.

طباعة