الصحة العالمية: استعدوا جيداً للجائحة القادمة… كورونا قد لا تكون الأخيرة

نصحت منظمة الصحة العالمية دول العالم تحسين هيئاتها الصحية للاستعداد لجائحة جديدة قادمة متوقعة ألا يكون فيروس كورونا الجائحة الأخيرة.

ودعا المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي نقلته شبكة “سي ان بي سي” الأمريكية الدول إلى الاستثمار في أنظمتها الصحية العامة كاستثمار في مستقبل أكثر صحة وأماناً وقال: “لن تكون هذه الجائحة الأخيرة ولكن عندما تأتي الجائحة القادمة يجب أن يكون العالم جاهزاً وأكثر استعداداً مما كان عليه هذه المرة”.

ورأى غيبريسوس أن العديد من الدول أهملت أنظمة الصحة العامة الأساسية لديها في السنوات الأخيرة، مشدداً على أن الصحة العامة هي أساس الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ما يعني الاستثمار في الخدمات القائمة على السكان للوقاية من الأمراض واكتشافها والاستجابة لها.

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