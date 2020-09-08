الصحة: 60 إصابة جديدة بـ كورونا و16 حالة شفاء و3 وفيات
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 60 إصابة جديدة وشفاء 16 حالة ووفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية.
وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 3289 شفيت منها 760 وتوفيت 140 حالة.
توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الثلاثاء ٨ أيلول ٢٠٢٠:
الإصابات:
٣٠ في حلب
١٢ في درعا
٩ في دمشق
٥ في حمص
٣ في اللاذقية
١ في حماة
حالات الوفاة:
١ في دمشق
١ في حلب
١ في اللاذقية
حالات الشفاء:
٤ في دمشق
٤ في طرطوس
٣ في اللاذقية
٣ في حلب
٢ في حماة
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