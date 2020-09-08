أوزكوتش: تصريحات أردوغان حول اقتصاد تركيا مخالفة للواقع

ندّد رئيس تكتل نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض في البرلمان التركي انجين أوزكوتش بتصريحات رئيس النظام التركي رجب أردوغان عن الاقتصاد التركي، مؤكداً أنها مخالفة للواقع.

ونقلت صحيفة زمان التركية عن اوزكوتش قوله اليوم: إن أردوغان يصدق الأرقام التي يعلنها صهره وزير المالية بيرات البيرق المنفصل عن الشعب والواقع ويعتقد أن اقتصاد البلاد جيد ولكن الحقيقة هي أن المواطن جائع وعاطل عن العمل ومديون ويواجه فيروس كورونا بيأس.

وكان أردوغان قد زعم أن تركيا حققت نمواً بنسبة 4ر4 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري بينما أشارت هيئة الاحصاء التركية الى ان التضخم ارتفع في آب الماضي بنحو 77ر11 بالمئة.

وهوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد أمس مواصلة اتجاهاً نزولياً وسط مخاوف بشأن التضخم واستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي حيث هبطت 4ر0 بالمئة إلى 4641ر7 مقابل الدولار الأمريكي مقارنة مع 4410ر7 عند الاغلاق يوم الجمعة الماضي.

ويتواصل تدهور العملة التركية بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المتردية التي تشهدها البلاد بسبب سياسات نظام أردوغان وإجراءاته القمعية والتي أدت إلى تراجع السياحة والاستثمارات وانخفاض إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.

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