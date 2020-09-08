العدوان السعودي يرتكب 132 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار
ارتكبت قوى العدوان السعودي 132 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة اليمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان قوله في بيان اليوم: إن قوى العدوان السعودي ارتكبت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 132 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة من بينها استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الخمسين وتحليق 14 طائرة حربية في أجواء حيس وكيلو 16 والجاح والجبلية والدريهمي والمدينة.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي