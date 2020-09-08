مقاتلتان روسيتان تعترضان طائرات عسكرية أمريكية وسويدية ونرويجية

اعترضت مقاتلة روسية من طراز ميغ 29 اليوم طائرة تابعة للقوات الجوية النرويجية من طراز (أوريون) فوق بحر بارنتس ورافقتها بعيداً عن الحدود الروسية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الدفاع الروسية قولها في بيان إن “وسائل السيطرة على المجال الجوي فوق بحر بارنتس رصدت هدفاً جوياً يقترب من الحدود الروسية وحلقت مقاتلة من طراز (ميغ 29) تابعة لقوات الدفاع الجوي للأسطول الشمالي بهدف اعتراضه والتعرف عليه”.

وأشار البيان إلى أن طاقم المقاتلة الروسية تعرف على الهدف وتبين أنه طائرة دورية من طراز (أوريون) تابعة للقوات الجوية النرويجية وقام بمرافقتها فوق بحر بارنتس موضحاً أن المقاتلة الروسية عادت إلى قواعدها بعد ابتعاد الطائرة النرويجية عن الحدود الروسية.

وفي السياق ذاته أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مقاتلة من طراز (سو27) تابعة لها اعترضت طائرتي استطلاع أمريكية وسويدية فوق مياه بحر البلطيق.

وقال المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع عن روسيا التابع للوزارة في بيان إن وسائل المراقبة الجوية الروسية رصدت فوق المياه الدولية ببحر البلطيق هدفين جويين كانا يقتربان من حدود الدولة الروسية هما طائرة استطلاع استراتيجية من نوع (ار سي 135) تابعة للقوات المسلحة الأمريكية وطائرة استطلاع من نوع (تيار الخليج) تابعة للقوات السويدية.

وأشار البيان إلى أن الطائرتين الأمريكية والسويدية غيرتا مسارهما إلى اتجاه معاكس وابتعدتا عن حدود الدولة الروسية.

وكانت مقاتلة روسية من طراز (ميغ 29) اعترضت أمس طائرة تجسس بريطانية فوق بحر بارنتس بالقرب من الحدود الروسية.

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