طرطوس - أيهم ابراهيم

أكد المهندس حس ناصيف رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة طرطوس في تصريحه ل(تشرين) استمرار فرق الإطفاء بالعمل لإخماد الحريق الذي اندلع في منطقة الخريبة – بسماقة التابعة لمنطقة صافيتا لافتاً إلى نجاح الفرق بالسيطرة على 70% من الحريق والعمل لمنع وصوله للمنازل السكنية، وأشار إلى صعوبة التضاريس والجغرافية التي تعمل بها فرق الإطفاء نظراً لتداخل المناطق الحراجية والزراعية و العمل مستمر للحظة إعداد هذا التقرير لإخماد الحريق .

وحول الحرائق الحراجية التي اندلعت اليوم في محافظة طرطوس لفت ناصيف إلى قيام فرق الإطفاء التابعة لمديرية الزراعة و بمؤازرة من( إطفاء) طرطوس والدفاع المدني بإخماد حريق في( ذوق بركات) بصافيتا و حريق بالمقرمدة في منطقة القدموس و حريق بمحمية الشعرة في القدموس أيضاً.

في السياق ذاته أشار قائد فوج الإطفاء العقيد سمير شما إلى إرسال 4 سيارات إطفاء للمؤازرة في إخماد حريق( ذوق بركات) في صافيتا والنجاح بإطفاء الحريق وبقاء سيارتين لعمليات التبريد و توجه بقية السيارات لمؤازرة فرق العمل لإخماد باقي الحرائق التي اندلعت اليوم في المحافظة.

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