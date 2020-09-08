إحباط الفرصة التي تهيأت لتجدد النيران في محمية الأرز والشوح ولا أضرار إضافية

اللاذقية _ رشا عيسى

أحبطت كل من العوامل الطبيعية وجهود كوادر الإطفاء الفرصة التي تهيأت مساء أمس الإثنين لعودة امتداد ألسنة اللهب إلى السفح الغربي لمحمية الأرز والشوح من جهة اللاذقية، وتمت السيطرة مباشرة على الوضع من دون أن تتجدد النيران في تلك البقعة الحراجية ذات الأهمية البيئية والوجدانية لأبناء المحافظة.

ومع هدوء جبهة النار تم تخفيض أعداد الكوادر المرابطة على رؤوس الجبال في المحمية ببلدة صلنفة ليلتحقوا في جبهات نارية جديدة، أو ليتجهزوا لأي طارئ في غابات أخرى من مناطق المحافظة .

وقال المهندس باسم دوبا- رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة اللاذقية ل (تشرين): خفضنا أعداد الكوادر العاملة ضد الحرائق في المحمية بعد أن كان ما يقارب 250عاملاً مرابطاً في جبال المحمية مع معداتهم وآلياتهم ، مضيفاً : العناصر والآليات والمعدات لا تزال موجودة تقدم كل المساعدة للسفح الشرقي من المحمية و التابع لحماة .

وأكد دوبا أن الاتجاه حالياً لحماية الغابات الصنوبرية في الريف الشمالي للمحافظة في قسطل معاف وسولاس و ربيعة و وطى الخان وغيرها، لكون تلك الجبال الحراجية غنية بالغابات الصنوبرية الحساسة جداً للنار ، والحرائق فيها مدمرة حيث تتصف بأنها سريعة الاشتعال.

وجدد دوبا التأكيد على الوعي في إشعال النار لكون الوعي هو مفتاح الحل للحفاظ على ثرواتنا الحراجية وغاباتنا الخضراء.

ولم تسجل اللاذقية حتى لحظة إعداد هذه المادة أي حرائق حراجية جديدة بعد أن تم إخماد كل الحرائق التي اشتعلت خلال الأيام الفائتة، وكان أضخمها وأخطرها حريق المحمية في بلدة صلنفة والحريق الذي نشب في البسيط إضافة إلى حريق المارونيات.

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