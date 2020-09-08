فوج إطفاء السويداء يؤازر في إخماد حرائق اللاذقية

السويداء- سهى الحناوي

صرح قائد فوج إطفاء السويداء- نايف الشعار لـ(تشرين) أنه تم اليوم إرسال سيارة إطفاء إلى محافظة اللاذقية للمؤازرة في إطفاء الحرائق المشتعلة في غاباتها، مسيرة من قبل نائب قائد الفوج نضال عبود وعناصر المنظومة عماد نعيم وأسامة نور الدين ومحمود ملي من عناصر إطفاء شهبا، مؤكداً أنهم على أهبة الاستعداد للمؤازرة والمساعدة في أي وقت.

وفي السياق ذاته أشار الشعار أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية إخماد 52 حريقاً في مناطق عدة على ساحة المحافظة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

أهمها في قرية حبران في الريف الجنوبي للسويداء، حيث أتت النيران على مساحات واسعة من الأشجار والغابات، ما تطلب جهوداً مضاعفة لإخمادها والسيطرة عليها، وعلى مدى يومين متتاليين من قبل فوج الإطفاء والدفاع المدني ودائرة الحراج في زراعة السويداء والمجتمع المحلي، إضافة لحرائق في قرية قنوات ودفن بالقريا، برغم الصعوبات الكبيرة التي تواجه الإطفاء كعدم توفر طرق نارية وغياب تام لشرطة الحراج.

وأكد الشعار أن معظم الحرائق ناجمة عن الإهمال وعدم التقيد بشروط السلامة والوقاية، ولا سيما في ظل هذه الظروف برغم التحذيرات بضرورة أخذ الحيطة والحذر مع ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الاعشاب اليابسة الكثيفة والتقيد بقواعد السلامة وعدم رمي أعقاب السجائر أو إشعال الحرائق عشوائياً، ولا سيما الأعشاب اليابسة خشية عدم تمكن الأشخاص من السيطرة عليها ما قد يتسبب بحرائق كبيرة قد تطول الممتلكات أو الثروة الحراجية والأشجار والمحاصيل الزراعية فضلاً عن استنزاف الجهود.

ولفت الشعار إلى أنه يتم التعرف على مفتعل الحرائق أحياناً وإخبار الشرطة بذلك، إلا أن الأخيرة تطلب منه إدعاء شخصياً على الفاعل وهذه ليست من مهامه كقائد لفوج الإطفاء، فهذه مهمة شرطة الحراج، وعملها ملاحقة الفاعلين وتنظيم الضبوط ليصار إلى محاسبة الفاعلين.

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